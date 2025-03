Ilgiorno.it - Il fine vita spacca la destra. Fontana: rispettare sentenze e il dolore delle persone. FdI si smarca: fermiamoci

Leggi su Ilgiorno.it

Ha voluto essere il presidente della Regione Attilio"in prima persona" a riferire in Consiglio regionale sul suicidio assistito di “Serena”, la cinquantenne milanese malata di sclerosi multipla che a gennaio è stata la prima persona a poter porrealle proprie sofferenze "intollerabili" in Lombardia in base a quanto stabilito dalledella Corte Costituzionale. Per rendere giustizia a "un tema di grande rilevanza e sensibilità, che ci impone riguardo e serietà. Auspico che quest’aula dimostri capacità di trattare, con il massimo rispetto per tutte le sensibilità coinvolte, l’argomento che non è tema di parte o di partito" con "un confronto sereno e inclusivo, basato sui fatti e non dimenticando mai il doveroso rispetto da riconoscere a una persona che per libera scelta e in piena coscienza ha deciso di compiere un estremo gesto e merita le nostre preghiere e il nostro cordoglio".