Il finale conta | le 5 cose che ricorderemo di AEW Revolution

Può un main event pesare sulla buona riuscita di un ppv? La regola di Vince McMahon rimane aurea: potrai aver proposto fuochi e fiamme, ma il pubblico ricorderà sempre l’ultima cosa che ha visto. E quello che ha visto aveva tanti difetti, così da far pensare che il resto non sia stato granché (per fortuna non è così). E allora dobbiamo ripetere sempre le stesse: la produzione fa tanto. Non è una questione di scrittura, badate bene. La AEW è arrivata al ppv scrivendo molto bene diverse, segno che ci riesce. Però non ha qualcuno che sappia produrre dal minuto uno al minuto 100 i momenti salienti, a differenza di altri importanti sì ma meno importanti per posizioni in card. Ecco le cinquechedel ppv. All I Want is CinemaLo sguardo tra Fletcher e Ospreay dalla sommità della gabbia, ildi Swerve vs Ricochet, l’intero match tra Storm e May, i colpi di Omega vs Takeshita, l’intensità tra Page e MJF.