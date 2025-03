Iodonna.it - Il film sulla grande fotografa americana nei cinema dal 13 marzo

Roma, 11 mar. (askanews) – Arriva neiil 13“Lee Miller”, ilcorrispondente di guerrache ci ha lasciato alcune delle immagini più indelebili del XX secolo, fra cui il suo celebre autoritratto nella vasca da bagno di Hitler. Neldiretto da Ellen Kuras Kate Winslet interpreta questa ex modella, moglie di un mercate d’arte, che diventa unaappassionata. Leggi anche › “Il Nibbio”: la recensione di Paolo Mereghetti delcon Claudio Santamaria La repentina ascesa di Hitler al potere, quello che sta succedendo in Europa, la spinge a usare la sua determinazione per ottenere un lavoro da British Vogue e diventare poi, nonostante le regole patriarcali, un’acclamata corrispondente di guerra.