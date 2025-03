Quotidiano.net - Il figlio fu vittima dei clan. Denuncia della mamma-coraggio: "Certa antimafia ci uccide ancora"

E se ““ fosse un plurale e non un singolare? Cioè: non c’è solo una. C’è l’dei ricchi e l’dei poveri. C’è l’del "dolore" e l’del "piedistallo". Le virgolette sono di Graziella Accetta. Chemente non può essere tacciata di essere anti-, visto che ile uccisero, il 7 ottobre 1986, ilClaudio Domino, 11 anni. Solo che oggi Graziella Accetta, che rappresenta quell’del dolore che non ha fatto carriera né si è arricchita con il "business" (virgolette sue),proprio chi con la lotta – o meglio, sulla lotta – alla criminalità "si è creato un posto di lavoro". Chi specula con B&B, vendendo gadget, organizzando tour, "per poi raccontare con il sangue degli altri storie romanzate per attirare la loro attenzione".