Amica.it - Il fascino dei nei: segni distintivi che raccontano una storia

Leggi su Amica.it

I nei non sono semplicisulla pelle. In alcune culture vengono interpretati come simboli di fortuna, per altre sono dettagli misteriosi che aggiungonoal viso. Ma c’è invece chi non li trova particolarmente estetici. E poi c’è il neo della bellezza, che non è solo un tratto distintivo, ma un vero e proprio segno di eleganza e sensualità. Dai ritratti rinascimentali alle icone di Hollywood, il neo della bellezza viso ha sempre avuto un ruolo speciale nel mondo dell’estetica, rendendo ancora più indimenticabili certi volti. Un compito svolto anche dal diastema. Scopriamo di più insieme.Dove si trova il neo della bellezza?Il neo della bellezza non ha una posizione unica e universale, ma ci sono alcune zone del viso dove è più riconoscibile e apprezzato.