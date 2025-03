Liberoquotidiano.it - Il "Duce" Marinelli? Ora diventa un videogioco: l'ultima incredibile trasformazione | Guarda

C'era una volta Hollywood, una meta ambita ed esclusiva che era sinonimo di prestigio e ricchezza. A Hollywood ormai è rimasto solo il fascino, perché i soldi si sono spostati altrove. Oggi il baricentro dell'industria dell'intrattenimento è il settore del gaming, che ha un valore di mercato di quasi 200 miliardi di dollari, mentre cinema e musica insieme si fermano a circa 60 miliardi. Il primato del gaming è ormai indiscutibile, ma è ancora mal digerito da una parte di mondo che è rimasta ancorata a vecchi preconcetti e che non prende sul serio i videogiochi come forma d'arte. Eppure sempre più film e serie tv sono ispirate ai videogiochi, così come è in forte crescita il fenomeno degli attori che prestano volto e voce ai personaggi dei titoli più importanti. L'ultimo caso eclatante è quello di Luca, annunciato tra i protagonisti di Death Stranding 2, capolavoro di Hideo Kojima in uscita il prossimo giugno.