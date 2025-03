Dilei.it - Il Duca e la Duchessa di Westminster aspettano il loro primo figlio: gioia nella nobiltà britannica?

Un annuncio gioioso per ile ladi, che hanno scoperto d’essere in attesa del. Un benvenuto caso, per quanto in largo anticipo, è giunto da tutti gli appassionati della coppia, pervasi dicome il resto della Famiglia Reale.Olivia Henson presto mammaNon è trascorso ancora un anno dallo splendido matrimonio deldicon la sua amata Olivia Henson. Ilgiorno più bello, fino a oggi, si è svolto il 7 giugno 2024 presso la Cattedrale di Chester. Ora i due si preparano a un altro esaltante capitolo, ancora e sempre insieme.Una storia d’amore che scalda i cuori, soprattutto perché indue non si intravedono i tratti di quelladistante dal popolo. Non sono alla ricerca di costanti attenzioni, anzi. Sono ben noti per mantenere un profilo basso dopo il matrimonio.