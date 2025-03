Ilfattoquotidiano.it - “Il dolore mette a dura prova ogni relazione. Bisogna ora più che mai rifugiarsi nell’amore”: Clizia Incorvaia al lavoro dopo la morte di Eleonora Giorgi

Sono giornate difficili per la famiglia di. Da quando è venuta a mancare, la quotidianità per loro non è più la stessa. Paolo Ciavarro è tornato a Forum accolto da Barbara Palombelli, eè ricomparsa sui social con un video riguardante il suo. “Sapete il momento difficile che stiamo vivendo, ma adesso è arrivato il momento di rendersi presentabili”, ha esordito mentre si truccava, davanti allo smartphone, prima di andare a prendere i suoi figli a scuola.Lasi è aperta così con i suoi follower, riflettendo sulla difficile situazione che sta attraversando, con un pensiero in particolare rivolto ai figli: “Sapete che i bimbi sono cristalli puri e quindi risentono tanto della nostra energia, sono il nostro specchio riflesso. Sto cercando di essere più positiva e ottimista possibile, di fargli vivere al meglio questo momento di difficoltà.