Il destino ha premiato Donnarumma

«Visto che all’andata abbiamo subito un tiro in porta e un gol pensano poi che fosse colpa mia, ma.», ha dettodopo che il PSG ha passato il turno ribaltando lo svantaggio dei primi novanta minuti ad Anfield, vincendo 1-0 contro un Liverpool che per due terzi della partita andava a mille all’ora. E poi ha aggiunto stizzito, con la sicurezza di chi ha parato due rigori su tre nella serie finale, che le critiche venivano da persone «che non conoscono il mestiere di portiere».È sempre molto facile avercela con Gigio. A ventisei anni porta (letteralmente) in faccia i segni di una vita più faticosa di quella che dovrebbe essere, almeno per uno dei migliori portieri al mondo, impiegato in una delle squadre più ricche del pianeta, che vive in una delle città fatta a misura del desiderio di fama e ricchezza dell’essere umano.