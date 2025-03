Il derby di Madrid accende il mercoledì di Champions

Leggi su Gqitalia.it

Non sarà come il Clasico contro il Barcellona, ma la sfida Atletico-Real andrebbe vista almeno una volta nella vita dal vivo. E questa volta ilvale un pass per i quarti di finale diLeague, 90 minuti di adrenalina pura per una sfida che promette spettacolo e tensione. Perché si ripartirà dal 2-1 per i Blancos nella gara di andata di settimana scorsa al Bernabeu, risultato positivo ma non abbastanza per pensare che la pratica sia già chiusa, anzi. La squadra del Cholo Simeone in casa sa trasformarsi, e se nella tana del Real è comunque riuscita a far sudare freddo i tifosi avversari, c'è da scommetterci che nel proprio fortino del Wanda Metropolitano il clima sarà rovente.