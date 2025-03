Gqitalia.it - Il derby di Madrid accende il mercoledì di Champions

Non sarà come il Clasico contro il Barcellona, ma la sfida Atletico-Real che si gioca stasera aandrebbe vista almeno una volta nella vita dal vivo. Questa volta ilvale un pass per i quarti di finale diLeague: si riparte dal 2-1 per i Blancos nella gara di andata di settimana scorsa, risultato positivo ma non abbastanza per pensare che la pratica sia già chiusa, anzi. La squadra del Cholo Simeone in casa sa trasformarsi.Una volta di più il Realdovrà tirare fuori tutta la sua anima europea da pluricampione, e Ancelotti studiare bene le mosse per cercare di sfruttare al meglio le frecce al proprio arco, da Mbappé a Vinicius, passando per Rodrygo e Brahim Diaz, questi ultimi gli autori dei gol che hanno deciso l'andata.