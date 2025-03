It.insideover.com - Il denaro e i beni degli ebrei deportati: il ruolo delle banche (e non solo quelle svizzere)

Abbiamo celebrato da pochi giorni l’ottantesimo Anniversario della Liberazione del lager di Auschwitz ad operaforze armate sovietiche. Questo luogo infernale, divenuto il simbolo stesso del crimine di genocidio perpetrato ai danniappartenenti alle comunità ebraiche europee, non deve mai farci dimenticare che tanti altri vi trovarono morte e sofferenze di ogni genere, come oppositori politici, omosessuali, testimoni di Geova, sinti e rom. Un aspetto forse meno attenzionato riguarda ile gli altri valori di proprietàvittime, che rimasero a lungo depositati presso istituti bancari, senza che nessuno ne rivendicasse la proprietà, sovente per la semplice (e atroce) ragione che i titolari erano stati brutalmente assassinati.La questione ebbe un certo risalto mediatico negli anni Novanta del secolo scorso, quando una serie di azioni legali furono promosse nei confronti di diversi istituti bancari svizzeri, indicati come custodi diricchezze, accompagnate dall’accusa di avere intrattenuto lucrosi rapporti di affari col Terzo Reich.