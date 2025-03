Ilfattoquotidiano.it - Il déjà vu di Thuram, Inzaghi alla Spike Lee, le 110 vittorie: l’Inter gestisce e archivia il Feyenoord, così arriva ai quarti di Champions

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

l’attore protagonista in campo.in panchina dirige la sua 200esima panchina con. C’è ancheLee sugli spalti, per godersi un film – non suo – da 90’ a senso che consente ai neroazzurri dire la qualificazione aidi finale diLeague contro un coraggioso (ma mai veramente pericoloso). Termina 2-1. Una partita, o meglio una doppia sfida, che non è mai stata in discussione. Se in Olandaaveva dovuto necessariamente vincere la gara per scoprire le carte in tavola, a San Siro Calhanoglu (autore del secondo rigore della serata dopo quello calciato dal) e compagni hanno semplicemente gestito e amministrato da grande squadra. Senza mai dare l’impressione di rischiare qualcosa. Dominando e difendendo con ordine, controllando il ritmo e non perdendo mai la lucidità.