Il Crazy Pizza di Napoli costretto a chiudere per una settimana | Troppo rumore Cosa è successo

, il localedi Flavio Briatore dovràper sette giorni. La decisione è stata presa dal Comune, che ha avviato il procedimento per la sospensione temporanea dell’attività, inaugurata lo scorso settembre dall’imprenditore piemontese. Il provvedimento è scattato dopo che il ristorante ha ricevuto un secondo verbale di illecito amministrativo, a causa del mancato rispetto delle norme relative all’impatto acustico.Il Regolamento di Polizia di sicurezza urbana stabilisce che, in caso di recidiva entro 12 mesi dal primo verbale, il locale sanzionato debba essere chiuso per un periodo limitato. La società ha 10 giorni per presentare le proprie controdeduzioni. Dal Comune fanno sapere che, se entro il termine assegnato non emergeranno elementi utili a bloccare il procedimento, verrà formalizzato e attuato il provvedimento di sospensione temporanea coattiva.