Il 'Comitato per la Pace' si è messo in moto

Nonostante si sia costituito da poche settimane, già svolge una funzione di formazione per i giovani e per la comunità di Servigliano ilper la. L’idea è sorta per volontà di Paolino Bertazzo, costituzionalista e studioso di diretto, che ha invitato i cittadini serviglianesi a creare una sorta di associazione al cui interno promuovere gli alti valori della Costituzione italiana. L’idea è sembrata molto stimolante tanto da formareper ladi Servigliano composto da Paolino Bertazzo e da altri cittadini che hanno offerto la loro disponibilità fra cui il sindaco Marco Rotoni; Giuseppe Luciani, Luigina Rossi presidentessa della Pro Loco; Maria Di Girolamo; Luciana Picozzi e Marco Mani. Ufficialmente si sono presentati lunedì 10 marzo alla popolazione, ma già nelle settimane precedenti, hanno organizzato degli incontri di formazione e sensibilizzazione rivolti in particolare ai giovani, non è da escludere che il Comitato posso allargarsi.