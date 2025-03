Frosinonetoday.it - Il coach Mirko Spaziani alla World Cup con il Setterosa

Leggi su Frosinonetoday.it

Grande soddisfazione in casa Bellator Frusino. Il tecnico della Serie C,, è stato convocato dal celebrein qualità di Match Analyst in occasione delle Superfinal diCup che si svolgeranno in Cina ad Aprile dal 18 al 20Avversarie dell’Italia saranno Grecia.