Il Club River Piper ospita i protagonisti delle notti anni '90 nella Vallata Casentinese

Arezzo, 12 marzo 2025 – Il'90Il celebresotto la direzione artistica del noto artista locale Comakema e delManager Riccardo Lanini, è entusiasta di annunciare un evento imperdibile per tutti gli amanti della musica eatmosfere nostalgiche degli'90. Sabato, 22 marzo, ilaccoglierà iindimenticabili'90 della, Portodi Poppi e Manhattan di Soci ,per una serata che promette di far rivivere le emozioni di quei tempi d'oro. La Famiglia Lanini, proprietaria del, ha voluto dare un segnale forte alla, con una politica di apertura alle collaborazioni. Commenta Lanini: "Ormai siamo rimasti l'unico luogo dove è possibile fare pubblico spettacolo e non possiamo permetterci di rimanere indietro rispetto alle altre realtà vicine.