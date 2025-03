Il CEO dell’ITIA Karen Moorhouse prova a fare chiarezza sul caso Sinner

Leggi su Sportface.it

A ormai circa un mese dall’annuncio dell’accordo tra Jannike la WADA per una sospensione di tre mesi, ilche ha coinvolto il numero uno al mondo del tennis continua a far discutere, anche tra gli addetti ai lavori. Dopo diverse dichiarazioni da parte di portavoci della Wada, ai microfoni dell’agenzia France Press è tornata a parlare anche l’ITIA, ovvero quell’International Tennis Integrity Agency per prima aveva trattato la positività al Clostebol del classe ’01 di Sesto Pusteria e che è sostanzialmente l’agenzia responsabile di far rispettare il Codice Mondiale Antidoping nel tennis.Jannik(ITA) during his first round match at the 2025 Australian Open at Melbourne Park in Melbourne, Australia, on January 13, 2025. Photo by Corinne Dubreuil/ABACAPRESS.COMLe parole del CEO ITIA“I problemi di comunicazione intorno alhanno forse rivelato una cattiva comprensione delle nostre regole sull’annuncio dei test positivi e delle sospensioni provvisorie: la gente ha creduto erroneamente che stessimo annunciando dei controlli positivi, quando in realtà si trattava di annunciare delle sospensioni provvisorie (vale anche per ilSwiatek)”, ha spiegato, CEO dell’International Tennis Integrity Agency, a proposito dell’iter che ha portato ad infinite discussioni non solo nel mondo degli appassionati, ma anche negli spogliatoi, con tanti atleti che nel corso di questi mesi si sono professati dubbiosi riguardo la vicenda.