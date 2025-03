Ilnapolista.it - Il ceo del Manchester United ammette che costruire uno stadio restando competitivi è un rischio (Guardian)

Il, come abbiamo già scritto, è in procinto di sostituire l’Old Trafford con un “New” Trafford. La qual cosa è molto criticata soprattutto dai media inglesi, che si chiedono – forse a giusta ragione – come sia possibile che un club che ha praticamente tagliato i costi su qualunque cosa sia ora in grado di spendere più miliardi di euro per la costruzione di un impianto iper-mega futuristico nel centro della città. In particolare dopo il Telegraph anche ilha analizzato la situazione, riportando le parole del Ceo Omar Berrada.Berrada: «So che è unil nuovo»Di seguito quanto spiega il The:“Omar Berrada ha ammesso che è un “” per ilcercare diuna squadra e un impianto di livello mondiale allo stesso tempo.