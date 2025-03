Lanazione.it - Il Centro intitolato a Gustavo Corba

Leggi su Lanazione.it

Ilservizi e il parcheggio in via Elio Vittorini a Cerbara saranno intitolati all’ex sindaco, primo cittadino dal 1958 al 1964 e poi Senatore della Repubblica nella VI Legislatura, 1972-1976. La cerimonia ufficiale si svolgerà alla presenza del sindaco Luca Secondi ed è in programma per sabato 15 marzo alle ore 11.durante il suo mandato, grazie anche all’appoggio di Luigi Pillitu si era fortemente impegnato per la realizzazione di una zona industriale sovracomunale. È stato assessore della Provincia, quindi senatore Pci.