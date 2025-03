Agi.it - Il caso unico della Smi Roma Volley: retrocessa in A2 ma in vetta all'Europa

AGI - La Smialza la coppaCEV Challenge Cup femminile, riportando così il trofeo nella capitale dopo 28 anni. Una competizione giocata punto su punto contro il Reale Mutua Fenera Chieri che è stato piegato per 3-1 in un Palatiziano gremito di tifosi, con oltre 3500 presenze. Le laziali sono anche la quarta squadra italiana di fila a scrivere il proprio nome nell'albo d'oromanifestazione, dopo Scandicci, la stessa Chieri e Novara lo scorso anno. È anche il 26esimo trionfo tricolore nelle 44 edizioni di questa competizione. Un risultato, dopo una stagione pessima che ha portato lene a retrocedere in serie A2 e che ieri sera ha mostrato le potenzialità di una squadra "ha giocato male in campionato" come ha ammesso la stessa Giorgia Zannoni, libero delle Wolves.