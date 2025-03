Linkiesta.it - Il caso Schlein a Strasburgo, tra capitolazione morale e prove di riscatto dei riformisti

Dunque, ci siamo. Va in scena ala spaccatura più grave da quando Ellyguida il Partito democratico. Sono ore di grande agitazione a(ma anche al Nazareno, la sede nazionale del partito) perché la delegazione europea del Pd oggi si dividerà come una mela su una questione di straordinaria rilevanza come il giudizio sul ReArm Europe varato dai Ventisette Paesi dell’Unione europea: sulla risoluzione della maggioranza Ursula (socialisti, popolari, liberali e conservatori) gli eurodeputati vicini astanno ancora discutendo se astenersi o votare no, mentre itengono fermo il loro sì, in sintonia con il Partito socialista europeo.È un dato non scontato, questo della tenuta dei. Che per il momento stanno tenendo dentro Stefano Bonaccini, negli ultimi tempi dato in avvicinamento alla segretaria.