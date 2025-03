Lanazione.it - Il caso piscina Fedi. Un altro slittamento. Sette mesi di proroga per chiudere il cantiere

Leggi su Lanazione.it

PISTOIAUn’altra doccia fredda, di notevoli dimensioni, arriva sulle speranze di veder riaperta la palestra e"Silvano" di via Panconi entro l’estate, secondo quelle che erano le ultime previsioni. Secondo la determina pubblicata dall’ente provinciale lo scorso lunedì, è arrivata la terza concessione diall’azienda che ha in gestione ile questa volta si parla addirittura di ben 210 giorni in più, ovvero, andando a far slittare la reale scadenza dell’ultimazione lavori dal 5 marzo scorso al 1° ottobre. Questo significa che, se non ci saranno ulteriori ritardi, dopo quel limite temporale ci saranno tutte le verifiche tecniche, collaudi e quant’oltre all’allestimento di tutti gli spazi. Ecco, pertanto, che appare impossibile che sia la palestra che lapossano riaprire durante quest’anno creando problemi di non poco conto visto che, nell’ottica della Provincia, c’era da studiare lo "switch" di spazi e orari fra l’Auditorium e la stessa palestra adiacente per soddisfare la richiesta di società del territorio e, al mattino, delle scuole.