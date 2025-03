Il capitano del Liverpool Van Dijk esorta i Reds a passare rapidamente a Focus su Wembley Showdown

Leggi su Justcalcio.com

2025-03-12 01:14:00 Breaking news:Virgil Vanha detto ai suoi compagni di squadra del“Chin Up and Prephate per la prossima sfida” dopo che i loro sogni della Champions League sono stati deliti da Paris Saint-Germain ad Anfield stasera.Il PSG ha vinto 4-1 con un tiro di rigore dopo che il goal del primo tempo di Ousmane Dembele aveva attirato il livello dei lati 1-1 su aggregato.Entrambe le squadre avevano la possibilità di vincerlo durante un assorbente 120 minuti prima che Gianluigi Donnarumma salvasse Darwin Nunez e Curtis Jones per fargli uomini di Luis Enrique.Donnarumma salva di nuovo! #Uclonprime pic.twitter.com/a6tvavl2mk– Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) 11 marzo 2025Next forIldovrà rimbalzarese vogliono rivendicare il loro primo pezzo di argenteria in questa stagione mentre la loro prossima partita arriverà domenica contro il Newcastle nella finale della Coppa EFL a