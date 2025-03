Lettera43.it - Il Canada è pronto ad annunciare dazi agli Stati Uniti per oltre 20 miliardi di dollari

Ilannuncerà tariffe per un valore di 29,8dicanadesi (20,7distatunitensi) contro gliin risposta aisu acciaio e alluminio imposti da Washington. La decisione, riportata dalla Reuters citando un dirigente canadese, è arrivata qualche ora dopo la dichiarazione di Donald Trump di stare valutando la revoca del raddoppio delle tariffe nei confronti del.Nuove regole per i canadesi in viaggio negliIntanto il Dipartimento per la sicurezza interna degliha annunciato un inasprimento delle regole di soggiorno per i viaggiatori provenienti dal. Secondo le nuove disposizioni, i cittadini canadesi che si trattengono negli Usa per più di 30 giorni dovranno registrarsi presso le autorità americane e fornire le proprie impronte digitali.