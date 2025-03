Il Campionato Nazionale di Serie A1 A2 e B di ginnastica ritmica fa tappa a Forlì Farfalle guest stars dell’evento

Leggi su Sportface.it

All’Unieuro Arena diè tutto pronto per un fine settimana di spettacolo con la secondadeldiA1, A2 e B di. Dopo l’appuntamento d’apertura di Chieti, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 marzo dodici club per categoria, 37 squadre totali compreso – in sovrannumero – San Marino, che gareggia nelitaliano grazie ad un accordo con la Feder, sono pronti a darsi battaglia per i punti preziosi in ottica qualificazione alle Final Six di Torino. Il fine settimana emiliano-romagnolo sarà infatti il secondo di tre impegni di Regular Season, che farà poiil 12 e 13 aprile ad Ancona.Sabato lecomeL’organizzazione del “Trofeo Veggy Good”, title sponsor, è stata affidata alla società Gymnica 96 del presidente Alessandro Fossi, grazie allo staff guidato dalla responsabile tecnica Chiara Domeniconi e al supporto della Federazioned’Italia.