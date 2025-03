Ilfoglio.it - Il calcio europeo è sempre più indebitato

Sedici anni dopo il fair play finanziario ha fallito il suo obiettivo. Quando fu introdotto dall’Uefa, fortissimamente voluto dall’allora presidente Michel Platini, nel settembre del 2009 tra i punti cardine c’erano: stimolare l’autosostenibilità delle società, soprattutto a lungo termine, stimolare la crescita delle infrastrutture, incoraggiare le società a competere soltanto entro i propri introiti, accertarsi che le società onorino gli impegni finanziari nei tempi prestabiliti. All’epoca i debiti dei club europei si aggiravano intorno al miliardo di euro, poco più, e preoccupavano per la futura sostenibilità dell’intero sistema, tra sentenza Bosman e globalizzazione. Secondo l’ultimo report annuale dell’Uefa The European Club Finance and Investment Landscape nel 2023 i debiti delammontano a 28,1 miliardi di euro, con un aumento del 9 per cento rispetto all’anno precedente e perdite cumulative per 1,2 miliardi.