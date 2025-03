Quotidiano.net - Il cacao inverte la rotta: crollano i consumi, frenano i prezzi. Calano anche i ceci

Roma, 12 marzo 2025 – Gli esperti ne parlano già da qualche settimana, ma lo scenario, in costante evoluzione, costringe a mantenersi prudenti: dopo i rincari registrati in particolare nell’ultimo anno, va delineandosi un cambio di– timido, ma significativo - per l’andamento del mercato del. A confermarlo è l’ultimo report rilasciato da Aretè, società indipendente specializzata nella formulazione di sistemi previsionali sulle materie prime per l’industria agrifood. Oltre al– nell’occhio del ciclone, assieme al caffè, proprio per i rialzi registrati negli ultimi mesi – gli analisti di Areté si sono concentrati sulle quotazioni di frumento tenero, uva passa e, si consolida il trend ribassista: quotazioni in aumento solo per la polvere Nel suo ultimo bollettino, l’Icco-International cocoa organization (Organizzazione internazionale del, con sede a Ginevra) ha pubblicato i primi scenari sui fondamentali di mercato della campagna 2024/25, cominciata a ottobre 2024.