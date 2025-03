Quotidiano.net - Il business del riarmo, Leonardo spicca il volo e c’è chi si riconverte a produrre proiettili

Roma, 12 marzo 2025 – C’è l’azienda che si. Quella che riprende la produzione. E c’è anche chi parte da zero per lanciarsi nel nuovo. Un fatto è certo: l’operazionelanciata dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, apre una nuova stagione per l’industria del settore. A cominciare dai grandi player nazionali, come, che ieri ha aggiornato il piano industriale approvato un anno fa incorporando un ritmo di crescita più consistente del giro di affari. I numeri sono eloquenti: il gruppo stima per il periodo 2025-2029 un incremento medio annuo degli ordini del 5,8% (+4% nel precedente piano 2024-28) e dei ricavi del 7% (contro +6%). Questo ritmo di crescita porterà i ricavi al 2029 a 24 miliardi con ordini per 26,2 miliardi. Il totale cumulato dei ricavi nel periodo del piano è pari a 106 miliardi mentre gli ordini complessivi sono stimati a 118 miliardi.