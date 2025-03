Il Bayern vince anche a Leverkusen, ai quarti contro l’Inter

Leggi su Liberoquotidiano.it

(GERMANIA) (ITALPRESS) – Nessun ribaltone alla BayArena. IlMonaco, forte del 3-0 dell'andata,con merito per 2-0 sul campo del Bayerconquistando l'accesso aidi finale dove affronterà l'. Sono Kane e Davies a mettere il sigillo sul risultato grazie ai gol realizzati nella ripresa. La prima chance arriva al quarto d'ora ed è per gli ospiti. Kane recupera un pallone, avanza e va al tiro dal limite, ma Hradecky salva in tuffo. Un minuto più tardi è Olise a provarci con un sinistro a giro, ma la sfera esce alla destra del palo. Il primo sussulto dei rossoneri arriva al 44?, quando Schick manda sull'esterno della rete un colpo di testa in seguito a un corner battuto dalla sinistra. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. Al 4? della ripresa, Olise ha una buona occasione sul destro da dentro l'area ma un difensore rimpalla la sua conclusione e la palla finisce sul fondo.