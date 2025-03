Sport.quotidiano.net - Il ballottaggio fra i pali. Terra-De Gea, ci risiamo. Palladino riflette ancora. Ma in pole c’è King David

Rieccolo lì il dubbio, puntuale, una settimana dopo.De Gea o Pietrocciano in porta domani sera contro il Panathinaikos? Nel dopo gara di Napoli misterha amesso di non averdeciso e oggettivamente c’è da credergli. Da una parte uno dei migliori portieri d’Europa, dall’altra un debito di riconoscenza nei confronti di un professionista serio. Di un ragazzo che per due anni di fila ha portato la Fiorentina in finale di Conference League e che non ha battuto ciglio quando è finito in panchina. Nel mezzo una probabile promessa di spogliatoio al momento del rinnovo del contratto fino al 2026. Scelta di vita, certo, spinta magari dall’idea di ritagliarsi un palcoscenico europeo. E fin qui è stato così. Per la sfida di Atene lo staff tecnico non ha avuto tanti dubbi.