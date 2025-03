Anteprima24.it - Ieri in Campania: cane trovato morto a Benevento. Al via il processo per la morte di Maradona

Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, martedì 11 marzo 2025. Avellino – Saranno i Carabindella compagnia di Avellino ha ricostruire la fasi che nella serata di sabato hanno determinato il trasporto in ospedale di una ragazza di appena 13 anni. (LEGGI QUI)– Morgan, era il nome del cagnolone che questa mattina è statodalla sua proprietaria. Una storia triste, considerando il susseguirsi di ‘avvisi’ e ‘minacce’ che la stessa ha denunciato tramite un post a mezzo social. (LEGGI QUI)Caserta – I video della protesta dei detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) del 5 aprile 2020, fatti che diedero luogo il giorno dopo alla perquisizione straordinaria della polizia penitenziaria poi degenerata nei pestaggi ai danni degli stessi reclusi, furono tagliati dal consulente della Procura durante la fase delle indagini preliminari, privando le difese dei poliziotti di dettagli ritenuti rilevanti, come i frame in cui si vedevano i detenuti rompere le gambe ai tavolini trasformandole in bastoni.