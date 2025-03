Lanazione.it - Idee per l’azionariato popolare: "Orgoglio Pratese è da rivalutare"

? Una situazione complessa da allestire sotto alcuni punti di vista, ma tutto sommato praticabile secondo me. Anche a Prato: penso a qualcosa tipo l’esperienza didi ormai un decennio fa, ma più strutturata e con una maggior sensibilizzazione per quanto riguarda la base ed i tifosi". Stefano Pagnozzi, presidente di Supporters in Campo (SiNC) in merito all’idea delricorda l’iniziativa di, il soggetto costituito da imprenditori e tifosi pratesi (guidato dall’amministratore delegato di Mediatori Group Mirko Cecconi) che nel 2016 rilevò dalla famiglia Toccafondi la maggioranza del Prato. Un progetto che su certi aspetti precorreva i tempi ed i discorsi attuali: l’idea a livello gestionale, in soldoni, era quella di trasformare il club laniero in una società sul "modello spagnolo", ampliando la base e delegando ad esempio all’assemblea dei soci l’elezione del presidente e le decisioni societarie più importanti.