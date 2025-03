Iacometti | Donald Trump non teme i tonfi in Borsa

Leggi su Liberoquotidiano.it

Chi continua a dipingere unterrorizzato dalla reazione dei mercati, sperando che solo la rabbia di aziende e investitori possa portarlo a più miti consigli se ne dovrà fare una ragione. Come ha già detto e fatto capire più volte, il presidente Usa ha messo in conto che la sua rivoluzione per creare in America una nuova “età dell'oro” («siamo in un periodo di transizione rispetto al disastro economico lasciato da Biden», ha detto la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt) possa creare temporanee turbolenze. Ieri è stato ancora più chiaro: «I mercati vanno su e giù, noi dobbiamo ricostruire questo Paese». Quanto alle forti perdite registrate in questi giorni dai listini, non c'è «alcuna preoccupazione». Anche perché, ha aggiunto, correggendo la frase sulla possibile retromarcia dell'economia pronunciata durante l'intervista a Fox News, «non c'è una recessione in arrivo».