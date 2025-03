Lanazione.it - I venticinque anni di Qualivita. Lollobrigida: "I dazi preoccupano, ma non ci devono terrorizzare"

L’attenzione alla qualità, il valore dei Consorzi di tutela, l’equilibrio tra tradizione e innovazione, il tema attualissimo dei. Argomenti centrali per l’incontro tra Francesco, ministro dell’Agricoltura, e Massimo Bottura, chef di fama planetaria, che si sono incontrati sul palco del teatro dei Rozzi (circondati dagli studenti dell’agrario e alberghiero “Ricasoli“). Occasione, uno dei talk per i 25di, la Fonone guidata da Mauro Rosati che da sempre si occupa di tutela e promozione dei prodotti italiani. Il titolo ’La cucina italiana’ è anche lo spunto per parlare della procedura di riconoscimento di patrimonio immateriale dell’Unesco: "Siamo a buon punto – ha detto il ministro –. Il nostro Governo ha voluto candidarla anche perché c’erano già la cucina francese, giapponese, coreana e messicana.