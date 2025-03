Ilfattoquotidiano.it - I tagli di Musk colpiscono anche l’Italia: blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nelle basi Usa. “Coinvolti circa sessanta dipendenti”

del Doge, il Dipartimento per l’efficienza governativa Usa guidato da Eloni cittadini italiani. In un incontro tra i responsabili sindacali e i vertici del 31° stormo di stanza ad Aviano (Pordenone), infatti, è stato annunciato ildi personale civile italianoamericane in Italia, retrodatato al 2 marzo:chi è stato assunto nell’ultima settimana dovrà lasciare il servizio. Il provvedimento “viene adottato per la prima volta senza una data di scadenza”, sottolinea il sindacalista Uil Angelo Zaccaria, presente al vertice con il collega Roberto Del Savio della Cisl: in totale, spiega, ilinteressa “una sessantina di persone, tra contratti adeterminato che non saranno rinnovati e posizioni che resteranno vacanti, nonostante ci fossero dei bandi per coprirle con urgenza.