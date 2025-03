Ilfattoquotidiano.it - I sanitari hanno enormi responsabilità: andrebbe insegnato il rispetto per loro fin dalle scuole

di Enza PlotinoCon l’affermarsi di un sistema di valori di una destra conservatrice (quando va bene), o autoritaria (quando va male), che mette al centro l’individualismo, la protezione dei ricchi, l’avversione per il progresso, la famiglia tradizionale, il populismo, tutto ciò che di buono è stato il ‘900 lo abbiamo disintegrato. Quella democrazia del benessere, delle migliori qualità del vivere collettivo, di un sistema die di consapevolezze che vedevano neldell’altro un faro, la rotta per guidare la propria e l’altrui vita, sono solo un ricordo nostalgico di noi adulti che siamo stati incapaci di proteggere e difendere quel sistema democratico.C’è un ambiente in cui è più evidente il cambiamento storico del sistema. La sanità pubblica, quella che “non” si paga, è diventata la matrigna della comunità e gli operatoriche lavorano nel pubblico dei reietti.