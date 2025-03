Lopinionista.it - I programmi in tv oggi 12 marzo 2025: film e intrattenimento

Leggi su Lopinionista.it

Su Rai Uno What’s love?, su Canale Guinness – Lo show dei record. Guida aiTv della serata del 12Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 12? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.30 What’s love? Due amici d’infanzia alla soglia dei trent’anni fanno i conti con le tradizioni culturali delle loro rispettive famiglie, soprattutto in tema di amore. Zoe, documentarista britannica, è alle prese con le richieste dell’eccentrica madre Cath e con gli appuntamenti online.