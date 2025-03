Ilgiorno.it - I primi 34 nomi per il Famedio. Binda, Guttuso e Franca Rame: "Riconoscenza al talento"

Ci sono politici, sportivi, uomini e donne di cultura. Religiosi, professionisti e imprenditori. Tutti legati alla storia cittadina tra Novecento e Duemila. Sono i34per ildi Varese, al cimitero monumentale di Giubiano. L’apposita commissione consiliare ha scelto la rosa deinativi che ora dovrà essere approvata dal consiglio. Una riunione ad hoc dell’assemblea civica si terrà prossimamente un sabato mattina. "Con ibenemeriti designati per il– commenta il sindaco Davide Galimberti – si delinea il percorso per rendereale alle azioni di chi, a diverso titolo, ha dato un contributo importante nella storia culturale, sportiva, politica ed ecoca varesina". A guidare la commissione, la presidente Francesca Strazzi. "La nostra commissione ha lavorato per stilare questa prima lista di iscritti dando priorità alle figure che hanno segnato la storia più recente della nostra città, accogliendo anche diverse proposte dei cittadini e trovando soprattutto un accordo unanime suidesignati in questa prima fase".