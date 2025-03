Sport.quotidiano.net - I precedenti. In bacheca solo un trofeo ufficiale. È lo scudetto di IV serie del ’56-57

Leggi su Sport.quotidiano.net

Nella propria storia, il Ravenna vanta la partecipazione a 7 campionati diB; ma anche 3 promozioni dalla C1; una promozione dalla C2; e 7 campionati vinti fra Seconda divisione, IVD e Interregionale. Tuttavia, inc’èun, ovvero lodi IVdel 1956-57. In quella stagione il Ravenna targato Sarom, tornò in C dopo 6 anni di purgatorio. Ma il percorso fu articolato. A fine campionato le vincenti degli 8 gironi di IVsi affrontarono per decretare le 3 promosse in C. I giallorossi sbaragliarono la concorrenza. Nel turno preliminare si sbarazzarono del Belluno (3-0 e 6-2). Poi, nel girone finale, pareggiarono 1-1 a Cremona contro la Pro Vercelli; vinsero 3-0 a Livorno contro la Chinotto Neri Roma; e vinsero 3-1 a Napoli contro il Marsala, arrivando al 1° posto, e conquistando nonla C, ma anche lo