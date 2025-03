I migliori bignè di San Giuseppe a Roma | ecco dove comprarli

Leggi su Funweek.it

Nonostante manchi ancora qualche settimana alla Festa del Papà, al’atmosfera si fa già gioiosa grazie al profumo irresistibile deidi San. Questa delizia, simbolo della festa del 19 marzo, ha conquistato il cuore deini, che non vedono l’ora di gustarla.A, la tradizione vuole che idi Sansi possano trovare in pasticceria già dalla fine di gennaio. Questa usanza, che anticipa di qualche settimana la festa vera e propria, permette aini di assaporare per più tempo questa dolcezza e di celebrare il papà con un tocco di anticipo.LEGGI ANCHE: — Festa del Papà, sai perché si festeggia il 19 Marzo e perché si mangiano ie zeppole di San? >>Ildi Sanè un dolce semplice ma delizioso, composto da una pasta choux leggera e friabile, farcita con una generosa dose di crema pasticcera e spolverata di zucchero a velo.