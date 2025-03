Glieroidelcalcio.com - I “Gagliardetti d’Italia”: la Salernitana

di un club campano: laGli oltre cento anni di storia dellasono trascorsi all’insegna del granata e del l’ippocampo autentiche icone per gli appassionati tifosi della “Bersagliera”. L’ippocampo nasce da un’idea nel 1949 di Gabriele D’Alma, un artista locale, e per la città è anche il sinonimo della gloriosa Scuola Medicada tutti riconosciuta come pioniera degli odierni atenei di medicina. Negli anni Settanta idellapresentavano una partizione con una sezione fasciata dai colori bianco e granata e l’ippocampo.anni ’70Nei primi anni Ottanta l’ippocampo trova spazio all’interno di un rombo con i colori bianco e granata e la denominazione del periodoSport.