I due figli di Chiara Petrolini benedetti e sepolti | hanno un nome e un posto in cui riposare Manca solo la giustizia

Pace a loro: a quei due neonati di Traversetolo, piccoli venuti meno alla vita, e a chi piange la loro scomparsa. I corpi di Angelo Federico e Domenico Matteoricevuto la benedizione di padre Antonio Ciceri prima di essere. Il tutto, in assenza della madre, come noto ai domiciliari nella villetta di famiglia di Vignale. Questa mattina, pochi minuti dopo le 8, i duecheha ucciso nascondendo le salme nel giardino di casa, sono statopresso il cimitero della frazione di Bannone, nel comune di Traversetolo. La ragazza non era presente in quanto sottoposta agli arresti domiciliari nella villetta di famiglia.Neonati di Traversetolo: sei rose bianche dove sono statidiE allora, quelle sei rose bianche in ricordo di quelle due vite spezzate di Angelo Federico e Domenico Matteo, idi, la 22enne residente a Vignale di Traversetolo (Parma) sottoposta agli arresti domiciliari con l’accusa di aver ucciso i due neonati e di aver nascosto i loro corpi nel giardino di casa, arrivano dritte al cuore di chi ancora fatica a capire e a rassegnarsi a una tragedia senza un perché.