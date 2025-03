Quifinanza.it - I dazi sull’acciaio di Trump minacciano l’industria europea, l’allarme del settore

È un vero e proprio grido d’allarme quanto dichiarato dal presidente dell’Associazionedell’acciaio (Eurofer), Henrik Adam, in seguito all’annuncio deiforfettari del 25% da parte degli Stati Uniti. Per il numero uno del comparto europeo, infatti, la politica America First del neo presidente Donaldpone “l’ultimo chiodo sulla bara delsiderurgica continentale”. Il problema, inoltre, interessa a cascata su altri settori che, proprio dall’acciaio, dipendono. Si va dall’auto alla sicurezza, passando per la difese, le infrastrutture energetiche e i trasporti. Questi fattori spingono Henrik Adam a dire che, stante l’attuale scenario, è in “gioco la sovranità” e, dunque, c’è la necessità di misure di salvaguardia efficaci da parte dell’Unione.Iforfettari UsaCome detto,ha previsto deiforfettari del 25% per l’acciaio europeo, il che per il presidente Eurofer “aggrava un contesto di mercato già disastroso persiderurgicae rappresenta una vera minaccia per il suo futuro”.