I dazi per ora non mordono l’economia Usa e l’inflazione scende al 28% I consiglieri di Trump litigano sulle misure E i grandi manager fanno pressing per evitarle

I dati sulla inflazione Usa del mese di febbraio sono stati più bassi di tutte le previsioni degli economisti, registrando un +0,2% su base mensile e un +2,8% su base annua, in discesa rispetto al +3% del mese di gennaio. Anchecore, quella depurata dalle componenti energetiche e dall’alimentare, è scesa al 3,1%, il dato più basso dal 2021. Una sorpresa rispetto alle attese, ma è anche vero che i rischi di una fiammata dei prezzi per le politiche tariffarie di Donaldsono restati virtuali, visto che il presidente americano i famosili ha più minacciati che introdotti. Il dato ufficiale così mercoledì 12 marzo ha ridato un po’ di fiato in apertura ai mercati finanziari, con gli indici che sono subito rimbalzati, rallentando però poco dopo durante la seduta.Parte subito la propaganda presidenziale sui prezzi: smentiti i “gufi”Il dato favorevole del, inferiore di 0,1 punti anche a quello pronosticato nelle ore precedenti dal tradizionale panel di economisti consultati dal Wall Street Journal, è stato immediatamente utilizzato dalla propagandaiana.