I concorrenti non sono stati avvisati Grande Fratello ecco come finisce | la decisione di Mediaset

Clima sempre più teso all’interno della Casa del. Nonostante la finale si avvicini, irimasti in giocopiù divisi che mai. La spaccatura tra le due fazioni della Casa è sempre più netta. Durante la notte, Jessica Morlacchi ha espresso il suo dispiacere per questa situazione. Ne ha parlato in giardino con Javier Martinez e Stefania Orlando:“Stanno tutto il tempo lì a parlare.”, ha detto la cantante riferendosi al gruppo composto da Lorenzo, Shaila, Chiara e Zeudi. “Venti giorni cosìlunghi, venti giornioggi. ma che siete matti?”. Javier ha cercato di sdrammatizzare: “Per fortuna cidue puntate a settimana”, ritenendo che il doppio appuntamento con lo studio aiuti a spezzare la monotonia della Casa. Ma Jessica non è stata d’accordo. Anzi, secondo lei, la frequenza ravvicinata delle puntate esaspera ancora di più gli animi.