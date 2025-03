Lanazione.it - I concerti della settimana dell’Associazione Le 7 Note di Arezzo

, 12 marzo 2025 – Doppio appuntamento, questa, con iorganizzati dall’Associazione Le 7di. Venerdì 14 marzo, alle ore 19.00, presso CaMu – CasaMusica di, prosegue la stagionestica in collaborazione con Fondazione Guido d’con il recital pianistico di Sebastian Emilio Suvini, con musiche di Haydn, Chopin e Bartók (biglietti 5€, in vendita sul luogo del concerto a partire da un’ora prima). Nato nel 2005 in una famiglia di musicisti, Suvini ha iniziato lo studio del pianoforte e del violino a cinque anni. Ha studiato pianoforte con Marco Gaggini e Christa Bützberger e violino con Duccio Ceccanti. Dal 2020 fa parte del quartetto Enigma. Ha vinto il primo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Arona, al Premio Crescendo di Firenze (violino) e borse di studio dedicate ai migliori allieviScuola di Musica di Fiesole.