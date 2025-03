Iodonna.it - I 5 colori di tendenza per scarpe e borse Primavera-Estate 2025

Gli accessori neutri spesso regnano sovrani sulle passerelle, ma per lasono stati avvistati nuovi accessori in un’ampia gamma di vivaci tonalità. Dal rosso ciliegia al verde oliva fino al rosa cipria, laè ampia.si tingono di nuance che, tra delicatezza e carattere, delineano una femminilità moderna e sfaccettata.di vernice: 5 outfit per abbinarle con stile X: ecco i cinquechiave per gli accessori della stagione.