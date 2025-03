Gamberorosso.it - I 15 migliori assaggi di Pecorino sotto i 20 euro per un vino da invecchiamento (anche lungo)

C'è voluto un po' di tempo per comprendere bene le caratteristiche del'uva, ma oggi le aziende riescono a interpretarlo sempre meglio, sebbene il recente innalzamento delle temperature non sia proprio un fattore che aiuti. Infatti il vitigno ha indole montana, predilige le zone fresche e le esposizioni a Settentrione; maturando, concentra velocemente gli zuccheri, rischiando, se non si è attenti all'epoca di raccolta, di portare nel bicchiere vini troppo caldi; fortunatamente si giova di una buona base acida, maqui, il momento della vendemmia è cruciale. Insomma, è un'uva che deve essere trattata con molta attenzione. Quando, però, i vignaioli riescono nell'ardua impresa (ribadiamo, sempre più ardua) inon sono secondi a nessuno: i vini che ne risultano sono dotati di palati saporiti, strutture solide,ricche, sostenute da acidità, che in alcuni casi possono essereviperine, efondo sapido.