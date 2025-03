Spettacolo.periodicodaily.com - HUMUS, Il Nuovo Album di ALBERTO GIOVINAZZO che contiene ANUSH in Arrivo nel 2025

Dal 4 marzoè disponibile sulle piattaforme digitali di streaming “”, ildidal quale è estratto il singolo in rotazione radiofonica “”, fuori dal 7 marzo, che è una ballad moderna e intensa, che si distingue all’interno del disco come l’unico brano d’amore.“” di, Una Ballad ModernaA partire dal 4 marzo, ildi, intitolato “”, è disponibile su tutte le piattaforme digitali di streaming. In anteprima, il singolo “” è entrato in rotazione radiofonica dal 7 marzo, promettendo di catturare l’attenzione degli ascoltatori con la sua intensità.“” si distingue come l’unico brano d’amore dell’, presentando una ballad moderna ricca di emozioni. La canzone è firmata da Giorgio Sprovieri e Roberto Cannizzaro per la parte musicale, mentre il testo è il frutto della collaborazione trae Sprovieri.